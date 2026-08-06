Bike tartozéktáska
A Kärcher alacsony nyomású mosó ideális kiegészítője: a Bike tartozéktáska praktikus kiegészítőket tartalmaz, amelyeket kifejezetten kerékpárok tisztítására fejlesztettek ki.
Tökéletes kerékpártisztításhoz: a Kärcher OC 3 és OC 4 alacsonyomású mosókkal való használatra optimalizált Bike tartozéktáskában lévő tartozékokkal a kerékpárok és a kerékpáros felszerelések alapos, de kíméletes mosást kaphatnak. A Multi Jet négy permettípust egyesít egyetlen fúvókában, amely egyszerűen a fúvókafej elforgatásával állítható be. A speciálisan kialakított, puha sörtéjű kefe eltávolítja a makacs szennyeződéseket is a nehezen elérhető helyekről anélkül, hogy megkarcolná a fényezést. A habsugár és a természetes összetevőket tartalmazó Natural Bike Cleaner tisztítószer hatékonyan távolítja el a tipikus kerékpáros szennyeződéseket, miközben védi az összes alkatrészt. A nedvszívó mikroszálas kendő biztosítja a végső fényt. A kiegészítők szépen tárolhatók a mellékelt táskában, amely vízlepergető anyagból készült, és még további apró kiegészítők számára is helyet biztosít.
Jellemzők és előnyök
4 az 1-ben Multi JetNégy permetezési típust (foltos, lapos, köd- és sugársugár) kombinál egyetlen fúvókában, amely egyszerűen a fúvókafej elforgatásával állítható be.
Habsugár és Natural Bike CleanerTermészetes tisztítószer, hatékonyan oldja a kerékpárokra jellemző szennyeződéseket, miközben védi a kerékpár összes alkatrészét. Használható habsugárral vagy spray-palackkal.
KerékpárkefeA speciálisan kialakított, puha sörtéjű kefe eltávolítja a makacs szennyeződéseket is a nehezen elérhető helyekről anélkül, hogy megkarcolná a fényezést.
Mikroszálas kendő
- Puha és nedvszívó mikroszálas kendő a kerékpár polírozására tisztítás után, és megakadályozza a vízfoltokat.
Tartozéktáska
- Gépben mosható, vízlepergető anyagból készült – ideális utazáshoz.
- Minden tartozék egy helyen tárolva és extra hely a további kerékpáros felszerelések számára.
- A táska az üres víztartályban tárolható a Kärcher OC 4-el együtt.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Textil szálösszetétele
|80% poliészter, 20% poliamid
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|1,3
|Csomagolási súly (kg)
|1,6
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|220 x 220 x 100
Alkalmazási területek
- Kerékpárok
- Sátrak / kempingfelszerelések
- Kisállatok / kutyák
- Cipők / túrabakancsok
- Sportfelszerelés (szörfdeszka, kajak, állólapát)
- Babakocsik
- Kerti szerszámok és eszközök
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Gyermekjátékok / kisautók / futókerekek
- Virágládák