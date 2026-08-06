Tökéletes kerékpártisztításhoz: a Kärcher OC 3 és OC 4 alacsonyomású mosókkal való használatra optimalizált Bike tartozéktáskában lévő tartozékokkal a kerékpárok és a kerékpáros felszerelések alapos, de kíméletes mosást kaphatnak. A Multi Jet négy permettípust egyesít egyetlen fúvókában, amely egyszerűen a fúvókafej elforgatásával állítható be. A speciálisan kialakított, puha sörtéjű kefe eltávolítja a makacs szennyeződéseket is a nehezen elérhető helyekről anélkül, hogy megkarcolná a fényezést. A habsugár és a természetes összetevőket tartalmazó Natural Bike Cleaner tisztítószer hatékonyan távolítja el a tipikus kerékpáros szennyeződéseket, miközben védi az összes alkatrészt. A nedvszívó mikroszálas kendő biztosítja a végső fényt. A kiegészítők szépen tárolhatók a mellékelt táskában, amely vízlepergető anyagból készült, és még további apró kiegészítők számára is helyet biztosít.