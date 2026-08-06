Bike tartozéktáska

A Kärcher alacsony nyomású mosó ideális kiegészítője: a Bike tartozéktáska praktikus kiegészítőket tartalmaz, amelyeket kifejezetten kerékpárok tisztítására fejlesztettek ki.

Tökéletes kerékpártisztításhoz: a Kärcher OC 3 és OC 4 alacsonyomású mosókkal való használatra optimalizált Bike tartozéktáskában lévő tartozékokkal a kerékpárok és a kerékpáros felszerelések alapos, de kíméletes mosást kaphatnak. A Multi Jet négy permettípust egyesít egyetlen fúvókában, amely egyszerűen a fúvókafej elforgatásával állítható be. A speciálisan kialakított, puha sörtéjű kefe eltávolítja a makacs szennyeződéseket is a nehezen elérhető helyekről anélkül, hogy megkarcolná a fényezést. A habsugár és a természetes összetevőket tartalmazó Natural Bike Cleaner tisztítószer hatékonyan távolítja el a tipikus kerékpáros szennyeződéseket, miközben védi az összes alkatrészt. A nedvszívó mikroszálas kendő biztosítja a végső fényt. A kiegészítők szépen tárolhatók a mellékelt táskában, amely vízlepergető anyagból készült, és még további apró kiegészítők számára is helyet biztosít.

Jellemzők és előnyök
Bike tartozéktáska: 4 az 1-ben Multi Jet
4 az 1-ben Multi Jet
Négy permetezési típust (foltos, lapos, köd- és sugársugár) kombinál egyetlen fúvókában, amely egyszerűen a fúvókafej elforgatásával állítható be.
Bike tartozéktáska: Habsugár és Natural Bike Cleaner
Habsugár és Natural Bike Cleaner
Természetes tisztítószer, hatékonyan oldja a kerékpárokra jellemző szennyeződéseket, miközben védi a kerékpár összes alkatrészét. Használható habsugárral vagy spray-palackkal.
Bike tartozéktáska: Kerékpárkefe
Kerékpárkefe
A speciálisan kialakított, puha sörtéjű kefe eltávolítja a makacs szennyeződéseket is a nehezen elérhető helyekről anélkül, hogy megkarcolná a fényezést.
Mikroszálas kendő
  • Puha és nedvszívó mikroszálas kendő a kerékpár polírozására tisztítás után, és megakadályozza a vízfoltokat.
Tartozéktáska
  • Gépben mosható, vízlepergető anyagból készült – ideális utazáshoz.
  • Minden tartozék egy helyen tárolva és extra hely a további kerékpáros felszerelések számára.
  • A táska az üres víztartályban tárolható a Kärcher OC 4-el együtt.
Specifikációk

Műszaki adatok

Textil szálösszetétele 80% poliészter, 20% poliamid
Szín fekete
Súly (kg) 1,3
Csomagolási súly (kg) 1,6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 220 x 220 x 100
Alkalmazási területek
  • Kerékpárok
  • Sátrak / kempingfelszerelések
  • Kisállatok / kutyák
  • Cipők / túrabakancsok
  • Sportfelszerelés (szörfdeszka, kajak, állólapát)
  • Babakocsik
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • Gyermekjátékok / kisautók / futókerekek
  • Virágládák