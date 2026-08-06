Biztonsági klip mopkerethez, 10 db
Biztonsági klipsz a moptartóhoz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|20 x 20 x 5
Kompatibilis készülékek
- Classic Mop Holder Flaps 40 cm
- Classic moptartó MultiLink 60 cm
- Classic moptartó MultiLink 80 cm
- Classic moptartó kombó 40 cm
- Classic moptartó kombó 50 cm
- Classic moptartó, MultiLink fedéllel, 40 cm
- Classic portörlő mop Tartó 100 cm
- Classic portörlő mop Tartó 60 cm
- Classic portörlő mop Tartó 80 cm
- MultiLink adapter D 23 mm
- Premium Mop Holder Flex MultiLink 40 cm
- Premium Mop Kit tépőzáras, ErgoHandle 40 cm
- Prémium Mopkészlet Pocket SafeClip OneJet 40 cm
- Prémium Mopkészlet tépőzáras, OneJet 40 cm
- Prémium Mopkészlet zsebes SafeClip ErgoHandle fogantyúval 40 cm
- Prémium felmosókészlet Flex ErgoHandle 40 cm
- Prémium felmosókészlet Pocket SafeClip 40 cm
- Prémium felmosókészlet tépőzáras TriJet 40 cm
- Prémium mopkészlet tépőzáras ErgoHandle TriJet 40 cm
- Prémium moptartó Flex 40 cm
- Prémium moptartó Lamello MultiLink 40 cm
- Prémium moptartó Lamello MultiLink 60 cm
- Prémium moptartó Pocket SafeClip 40 cm
- Prémium moptartó Pocket SafeClip MultiLink 40 cm
- Prémium moptartó pánt, MultiLink, 30 cm
- Prémium moptartó pánt, MultiLink, 40 cm
- Prémium moptartó tépőzáras 30 cm
- Prémium moptartó tépőzáras 40 cm
- Prémium moptartó tépőzáras 60 cm
- Prémium moptartó zsebbel, SafeClip ErgoFrame, 40 cm
- Prémium üvegtisztító készlet MultiLink 30 cm 56-93 cm
- Standard moptartó zsebes 40 cm
- Standard moptartó zsebes MultiLink 40 cm
- Standard párnatartó illesztéssel 20 cm
Alkalmazási területek
- Padló nedves tisztítás