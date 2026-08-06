Biztonsági klip mopkerethez, 10 db

Biztonsági klipsz a moptartóhoz.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 20 x 20 x 5
Alkalmazási területek
  • Padló nedves tisztítás