Biztonsági műanyag kés LTR Battery
A kert nehezen elérhető helyein burjánzik a vad növényzet? A kettős pengéjű szegélynyíró kés véget vet ennek. Minden 18 V-os és 36 V-os akkumulátoros Kärcher szegélynyíróval használható.
A cserjék alatt mohás, a bokrok alatt gyomos, a vad burjánzás pedig nem áll le. Itt az idő ismét rendezett körülményeket teremteni. Az ehhez hasonló igényes munkálatok nagyon jól elvégezhetők a két darabos csomagban kapható kettős pengéjű, kiváló minőségű szegélynyíró késsel, amely a 18 V-os és 36 V-os akkumulátoros Kärcher szegélynyírókkal használható. Segítségével a vad növényzet, a moha és a gyom a kert azon részein is eltávolítható, amelyek a fűnyíróval nehezen érhetők el.
Jellemzők és előnyök
Széleskörű használat
- Még a vadon burjánzó növényzetet is lenyírja a masszív szegélynyíró kés.
Kettős pengéjű szegélynyíró kés
- Hatékony vágási eredmény a kettős pengéjű szegélynyíró késnek köszönhetően.
- Éles késeivel a kontúrokat tisztán, a peremeket pontosan nyírja.
Szegélynyíró kés szerszámmentes cseréje
- Az új szegélynyíró kés pengéjére való váltás mindössze néhány kézmozdulattal
Praktikus két darabos csomag
- A csomag tartalma 2 kettős pengéjű szegélynyíró kés masszív műanyagból.
Tökéletesen összehangolt tartozékok
- Ideális a 18 V-os és 36 V-os Kärcher akkumulátoros szegélynyíróval való használathoz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Pengék száma
|2
|Nyírásszélesség (cm)
|23
|Szín
|szürke
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|115 x 75 x 36
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Pázsit
- Gyepszélek