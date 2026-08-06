Biztonsági műanyag kés LTR Battery

A kert nehezen elérhető helyein burjánzik a vad növényzet? A kettős pengéjű szegélynyíró kés véget vet ennek. Minden 18 V-os és 36 V-os akkumulátoros Kärcher szegélynyíróval használható.

A cserjék alatt mohás, a bokrok alatt gyomos, a vad burjánzás pedig nem áll le. Itt az idő ismét rendezett körülményeket teremteni. Az ehhez hasonló igényes munkálatok nagyon jól elvégezhetők a két darabos csomagban kapható kettős pengéjű, kiváló minőségű szegélynyíró késsel, amely a 18 V-os és 36 V-os akkumulátoros Kärcher szegélynyírókkal használható. Segítségével a vad növényzet, a moha és a gyom a kert azon részein is eltávolítható, amelyek a fűnyíróval nehezen érhetők el.

Jellemzők és előnyök
Széleskörű használat
  • Még a vadon burjánzó növényzetet is lenyírja a masszív szegélynyíró kés.
Kettős pengéjű szegélynyíró kés
  • Hatékony vágási eredmény a kettős pengéjű szegélynyíró késnek köszönhetően.
  • Éles késeivel a kontúrokat tisztán, a peremeket pontosan nyírja.
Szegélynyíró kés szerszámmentes cseréje
  • Az új szegélynyíró kés pengéjére való váltás mindössze néhány kézmozdulattal
Praktikus két darabos csomag
  • A csomag tartalma 2 kettős pengéjű szegélynyíró kés masszív műanyagból.
Tökéletesen összehangolt tartozékok
  • Ideális a 18 V-os és 36 V-os Kärcher akkumulátoros szegélynyíróval való használathoz.
Specifikációk

Műszaki adatok

Pengék száma 2
Nyírásszélesség (cm) 23
Szín szürke
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 115 x 75 x 36
Alkalmazási területek
  • Pázsit
  • Gyepszélek