A cserjék alatt mohás, a bokrok alatt gyomos, a vad burjánzás pedig nem áll le. Itt az idő ismét rendezett körülményeket teremteni. Az ehhez hasonló igényes munkálatok nagyon jól elvégezhetők a két darabos csomagban kapható kettős pengéjű, kiváló minőségű szegélynyíró késsel, amely a 18 V-os és 36 V-os akkumulátoros Kärcher szegélynyírókkal használható. Segítségével a vad növényzet, a moha és a gyom a kert azon részein is eltávolítható, amelyek a fűnyíróval nehezen érhetők el.