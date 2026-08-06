Blade LMO 2-18
A kiváló minőségű acélból készült fűnyírópengét csak néhány lépésben kell beilleszteni az LMO 2-18 akkumulátoros fűnyíróba. 32 centiméteres vágási szélességével tiszta vágást eredményez.
A tökéletes pázsit a tökéletes nyírással kezdődik. És ez csak a megfelelő pengével lehetséges. Az LMO 2-18 fűnyíró pengéje 32 centiméteres vágásszélességével még a kert kínos részein is eléri a kívánt vágási magasságot. A kiváló minőségű, extra éles acélpenge soha nem hagy szaggatott fűszálakat vagy egyenetlen foltokat. Így az akkumulátoros fűnyíróra számíthat a hibátlan vágás. Ha a fűnyíró pengéjét cserélni kell, mindössze néhány egyszerű lépést kell tennie – több idő marad a nyírásra, és megízlelheti a frissen nyírt fű összetéveszthetetlen illatát.
Jellemzők és előnyök
EXTRA ERŐS ACÉL PENGE
- A KÍVÁLÓ MINŐSÉGŰ ACÉL BIZTOSÍTJA A TISZTA VÁGÁSI EREDMÉNYEKET EGYENETLEN FŰSZÁLAK NÉLKÜL.
KÖNNYED PENGE CSERE
- NÉHÁNY KÉZI MOZDULAT EGY CSAVARÁSSAL ÉS A PENGE MÁR KI IS LETT CSERÉLVE.
HATÉKONY FORMA
- A penge gondosan megtervezett formája biztosítja, hogy a levágott fű a fűgyűjtő zsákban landoljon.
Tökéletesen összehangolt tartozékok
- A fűnyíró penge ideális az LMO 2-18 akkumulátoros fűnyíróhoz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Nyírásszélesség (cm)
|32
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|316 x 67 x 10
Alkalmazási területek
- Pázsit