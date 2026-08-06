A tökéletes pázsit a tökéletes nyírással kezdődik. És ez csak a megfelelő pengével lehetséges. Az LMO 2-18 fűnyíró pengéje 32 centiméteres vágásszélességével még a kert kínos részein is eléri a kívánt vágási magasságot. A kiváló minőségű, extra éles acélpenge soha nem hagy szaggatott fűszálakat vagy egyenetlen foltokat. Így az akkumulátoros fűnyíróra számíthat a hibátlan vágás. Ha a fűnyíró pengéjét cserélni kell, mindössze néhány egyszerű lépést kell tennie – több idő marad a nyírásra, és megízlelheti a frissen nyírt fű összetéveszthetetlen illatát.