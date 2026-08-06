Blade LMO 3-18

A 34 centiméteres vágásszélességű fűnyírópenge tökéletes választás az akkumulátoros LMO 3-18-ban való használatra a kivételes vágási eredmények érdekében.

Az akkumulátoros LMO 3-18 fűnyíró extra éles acél pengéje nem hagy maga után szaggatott fűszálakat. 34 centiméteres vágási szélességével tisztán nyírja a füvet anélkül, hogy egyenetlen foltokat hagyna a pázsit kényelmetlen részein. Az acélpenge látszólag könnyedén, precízen vágja le az egyes fűszálak magasságát a kiváló vágási eredmények érdekében. Ha a fűnyíró pengéjét cserélni kell, ezt néhány egyszerű lépéssel megteheti, így több idő marad a zöld környezetben történő fűnyírás élvezetére. A penge gondosan megtervezett formája biztosítja, hogy a levágott fű a fűgyűjtő zsákban landoljon. Ez szórakoztatóvá teszi a fűnyírást!

Jellemzők és előnyök
EXTRA ERŐS ACÉL PENGE
  • A KÍVÁLÓ MINŐSÉGŰ ACÉL BIZTOSÍTJA A TISZTA VÁGÁSI EREDMÉNYEKET EGYENETLEN FŰSZÁLAK NÉLKÜL.
KÖNNYED PENGE CSERE
  • NÉHÁNY KÉZI MOZDULAT EGY CSAVARÁSSAL ÉS A PENGE MÁR KI IS LETT CSERÉLVE.
HATÉKONY FORMA
  • A penge gondosan megtervezett formája biztosítja, hogy a levágott fű a fűgyűjtő zsákban landoljon.
Tökéletesen összehangolt tartozékok
  • A fűnyíró penge ideális az LMO 3-18 akkumulátoros fűnyíróhoz.
Specifikációk

Műszaki adatok

Nyírásszélesség (cm) 34
Szín fekete
Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,3
Méretek (H × Sz × M) (mm) 335 x 68 x 14
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Pázsit