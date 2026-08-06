Az akkumulátoros LMO 3-18 fűnyíró extra éles acél pengéje nem hagy maga után szaggatott fűszálakat. 34 centiméteres vágási szélességével tisztán nyírja a füvet anélkül, hogy egyenetlen foltokat hagyna a pázsit kényelmetlen részein. Az acélpenge látszólag könnyedén, precízen vágja le az egyes fűszálak magasságát a kiváló vágási eredmények érdekében. Ha a fűnyíró pengéjét cserélni kell, ezt néhány egyszerű lépéssel megteheti, így több idő marad a zöld környezetben történő fűnyírás élvezetére. A penge gondosan megtervezett formája biztosítja, hogy a levágott fű a fűgyűjtő zsákban landoljon. Ez szórakoztatóvá teszi a fűnyírást!