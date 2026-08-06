Blade LMO 3-18
A 34 centiméteres vágásszélességű fűnyírópenge tökéletes választás az akkumulátoros LMO 3-18-ban való használatra a kivételes vágási eredmények érdekében.
Az akkumulátoros LMO 3-18 fűnyíró extra éles acél pengéje nem hagy maga után szaggatott fűszálakat. 34 centiméteres vágási szélességével tisztán nyírja a füvet anélkül, hogy egyenetlen foltokat hagyna a pázsit kényelmetlen részein. Az acélpenge látszólag könnyedén, precízen vágja le az egyes fűszálak magasságát a kiváló vágási eredmények érdekében. Ha a fűnyíró pengéjét cserélni kell, ezt néhány egyszerű lépéssel megteheti, így több idő marad a zöld környezetben történő fűnyírás élvezetére. A penge gondosan megtervezett formája biztosítja, hogy a levágott fű a fűgyűjtő zsákban landoljon. Ez szórakoztatóvá teszi a fűnyírást!
Jellemzők és előnyök
EXTRA ERŐS ACÉL PENGE
- A KÍVÁLÓ MINŐSÉGŰ ACÉL BIZTOSÍTJA A TISZTA VÁGÁSI EREDMÉNYEKET EGYENETLEN FŰSZÁLAK NÉLKÜL.
KÖNNYED PENGE CSERE
- NÉHÁNY KÉZI MOZDULAT EGY CSAVARÁSSAL ÉS A PENGE MÁR KI IS LETT CSERÉLVE.
HATÉKONY FORMA
- A penge gondosan megtervezett formája biztosítja, hogy a levágott fű a fűgyűjtő zsákban landoljon.
Tökéletesen összehangolt tartozékok
- A fűnyíró penge ideális az LMO 3-18 akkumulátoros fűnyíróhoz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Nyírásszélesség (cm)
|34
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|335 x 68 x 14
Alkalmazási területek
- Pázsit