Blade LMO 4-18 Dual

Nincsenek szaggatott fűszálak, nem maradnak egyenetlen foltok – az éles acél fűnyírópenge 37 centiméteres vágásszélességgel az LMO 4-18 Dual esetében gondoskodik erről.

A pázsit frissen nyírta, a levágott fű pedig szépen bekerült a fűgyűjtő zsákba a gondosan átgondolt pengekialakításnak köszönhetően – tökéletes eredmény egy kertben töltött naphoz! Mindez az LMO 4-18 Dual akkumulátoros fűnyíró éles acélpengéjének köszönhető, amely nem koptatja ki a füvet, és nem hagy egyenetlen foltokat a gyepen. A penge megbízhatóan vág a kívánt vágási magasságig 37 centiméteres vágási szélességen, így élvezetes pázsit marad! A fűnyíró pengéjének cseréje mindössze néhány egyszerű lépésből áll.

Jellemzők és előnyök
EXTRA ERŐS ACÉL PENGE
  • A KÍVÁLÓ MINŐSÉGŰ ACÉL BIZTOSÍTJA A TISZTA VÁGÁSI EREDMÉNYEKET EGYENETLEN FŰSZÁLAK NÉLKÜL.
KÖNNYED PENGE CSERE
  • NÉHÁNY KÉZI MOZDULAT EGY CSAVARÁSSAL ÉS A PENGE MÁR KI IS LETT CSERÉLVE.
HATÉKONY FORMA
  • A penge gondosan megtervezett formája biztosítja, hogy a levágott fű a fűgyűjtő zsákban landoljon.
Tökéletesen összehangolt tartozékok
  • A fűnyíró penge ideális az LMO 4-18 Dual akkumulátoros fűnyíróhoz.
Specifikációk

Műszaki adatok

Nyírásszélesség (cm) 37
Szín fekete
Súly (kg) 0,3
Csomagolási súly (kg) 0,4
Méretek (H × Sz × M) (mm) 370 x 94 x 18
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Pázsit