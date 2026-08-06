A pázsit frissen nyírta, a levágott fű pedig szépen bekerült a fűgyűjtő zsákba a gondosan átgondolt pengekialakításnak köszönhetően – tökéletes eredmény egy kertben töltött naphoz! Mindez az LMO 4-18 Dual akkumulátoros fűnyíró éles acélpengéjének köszönhető, amely nem koptatja ki a füvet, és nem hagy egyenetlen foltokat a gyepen. A penge megbízhatóan vág a kívánt vágási magasságig 37 centiméteres vágási szélességen, így élvezetes pázsit marad! A fűnyíró pengéjének cseréje mindössze néhány egyszerű lépésből áll.