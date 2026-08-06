Blade LMO 4-18 Dual
Nincsenek szaggatott fűszálak, nem maradnak egyenetlen foltok – az éles acél fűnyírópenge 37 centiméteres vágásszélességgel az LMO 4-18 Dual esetében gondoskodik erről.
A pázsit frissen nyírta, a levágott fű pedig szépen bekerült a fűgyűjtő zsákba a gondosan átgondolt pengekialakításnak köszönhetően – tökéletes eredmény egy kertben töltött naphoz! Mindez az LMO 4-18 Dual akkumulátoros fűnyíró éles acélpengéjének köszönhető, amely nem koptatja ki a füvet, és nem hagy egyenetlen foltokat a gyepen. A penge megbízhatóan vág a kívánt vágási magasságig 37 centiméteres vágási szélességen, így élvezetes pázsit marad! A fűnyíró pengéjének cseréje mindössze néhány egyszerű lépésből áll.
Jellemzők és előnyök
EXTRA ERŐS ACÉL PENGE
- A KÍVÁLÓ MINŐSÉGŰ ACÉL BIZTOSÍTJA A TISZTA VÁGÁSI EREDMÉNYEKET EGYENETLEN FŰSZÁLAK NÉLKÜL.
KÖNNYED PENGE CSERE
- NÉHÁNY KÉZI MOZDULAT EGY CSAVARÁSSAL ÉS A PENGE MÁR KI IS LETT CSERÉLVE.
HATÉKONY FORMA
- A penge gondosan megtervezett formája biztosítja, hogy a levágott fű a fűgyűjtő zsákban landoljon.
Tökéletesen összehangolt tartozékok
- A fűnyíró penge ideális az LMO 4-18 Dual akkumulátoros fűnyíróhoz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Nyírásszélesség (cm)
|37
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,3
|Csomagolási súly (kg)
|0,4
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|370 x 94 x 18
Alkalmazási területek
- Pázsit