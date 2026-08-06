Az akkumulátor feltöltődött, az idő labdázik, ideje nekivágni a kertnek. Az éles acél pengének köszönhetően az LMO 5-18 dual akkumulátoros fűnyíró erőteljes és tiszta vágást biztosít, nem fogazott b fűcsomók. A penge 41 centiméteres vágási szélességben fogja meg a füvet, gyönyörűen nyírt pázsitot hagyva maga után. A pengecsere mindössze néhány egyszerű lépésből áll – így több idő marad a kertészkedés egyszerű örömeinek élvezetére.