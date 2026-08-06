Blade LMO 5-18 Dual

Tiszta vágási eredmény minimális erőfeszítéssel – ezt az LMO 5-18 Dual akkumulátoros fűnyíró 41 cm-es vágásszélességű acél pengéje biztosítja.

Az akkumulátor feltöltődött, az idő labdázik, ideje nekivágni a kertnek. Az éles acél pengének köszönhetően az LMO 5-18 dual akkumulátoros fűnyíró erőteljes és tiszta vágást biztosít, nem fogazott b fűcsomók. A penge 41 centiméteres vágási szélességben fogja meg a füvet, gyönyörűen nyírt pázsitot hagyva maga után. A pengecsere mindössze néhány egyszerű lépésből áll – így több idő marad a kertészkedés egyszerű örömeinek élvezetére.

Jellemzők és előnyök
EXTRA ERŐS ACÉL PENGE
  • A KÍVÁLÓ MINŐSÉGŰ ACÉL BIZTOSÍTJA A TISZTA VÁGÁSI EREDMÉNYEKET EGYENETLEN FŰSZÁLAK NÉLKÜL.
KÖNNYED PENGE CSERE
  • NÉHÁNY KÉZI MOZDULAT EGY CSAVARÁSSAL ÉS A PENGE MÁR KI IS LETT CSERÉLVE.
HATÉKONY FORMA
  • A penge gondosan megtervezett formája biztosítja, hogy a levágott fű a fűgyűjtő zsákban landoljon.
Tökéletesen összehangolt tartozékok
  • A fűnyíró penge ideális az LMO 5-18 Dual akkumulátoros fűnyíróhoz.
Specifikációk

Műszaki adatok

Nyírásszélesség (cm) 41
Szín fekete
Súly (kg) 0,4
Csomagolási súly (kg) 0,4
Méretek (H × Sz × M) (mm) 410 x 93 x 19
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Pázsit