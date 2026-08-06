A hatékony vágás és az egészséges gyep érdekében a robotfűnyíró pengéit egy-két havonta cserélni kell. A pengék mindkét oldalon teljesen kiélezettek és edzettek, így hosszabb élettartamot biztosítanak. A készlet 12 cserepengét és 12 csavart tartalmaz, amelyek kézzel könnyen cserélhetők, így a penge könnyen cserélhető.