Blade set RCX

Az RCX robotfűnyíró cserepengéi borotvaéles fűnyírást biztosítanak. A kések rendszeresen cserélendők a folyamatosan magas fűnyírási hatékonyság érdekében.

A hatékony vágás és az egészséges gyep érdekében a robotfűnyíró pengéit egy-két havonta cserélni kell. A pengék mindkét oldalon teljesen kiélezettek és edzettek, így hosszabb élettartamot biztosítanak. A készlet 12 cserepengét és 12 csavart tartalmaz, amelyek kézzel könnyen cserélhetők, így a penge könnyen cserélhető.

Jellemzők és előnyök
Mindkét oldalon éles pengék
  • A fű borotvaéles nyírásáról gondoskodnak.
  • A fűnyíró mindkét irányba felváltva forgatásával a pengék mindkét oldalon igénybevételnek vannak kitéve, és kétszer annyi ideig maradnak élesek.
Egyszerű csere
  • Egyszerű pengecsere mindössze néhány kézmozdulattal.
  • A penge cseréjéhez csak egy csavarhúzóra és egy erős kesztyűre van szüksége.
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 12
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 36 x 18 x 1