Blade set RCX
Az RCX robotfűnyíró cserepengéi borotvaéles fűnyírást biztosítanak. A kések rendszeresen cserélendők a folyamatosan magas fűnyírási hatékonyság érdekében.
A hatékony vágás és az egészséges gyep érdekében a robotfűnyíró pengéit egy-két havonta cserélni kell. A pengék mindkét oldalon teljesen kiélezettek és edzettek, így hosszabb élettartamot biztosítanak. A készlet 12 cserepengét és 12 csavart tartalmaz, amelyek kézzel könnyen cserélhetők, így a penge könnyen cserélhető.
Jellemzők és előnyök
Mindkét oldalon éles pengék
- A fű borotvaéles nyírásáról gondoskodnak.
- A fűnyíró mindkét irányba felváltva forgatásával a pengék mindkét oldalon igénybevételnek vannak kitéve, és kétszer annyi ideig maradnak élesek.
Egyszerű csere
- Egyszerű pengecsere mindössze néhány kézmozdulattal.
- A penge cseréjéhez csak egy csavarhúzóra és egy erős kesztyűre van szüksége.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|12
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|36 x 18 x 1