Borkarbid fúvóka, 1000 l/h vízszállításig

Kiegészítésként a fúvókacsomaghoz. Különösen kis kopású fúvóka, tartós használatra.

6 mm

Specifikációk

Műszaki adatok

Csatlakozómenet M22 x 1,5
Csomagolási súly (kg) 0,2
Kompatibilis készülékek