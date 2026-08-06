A készlet tartalmaz egy főkefét az RCV 2 robotporszívóhoz. Ha a készüléket seprő üzemmódban üzemeltetik, a kiváló minőségű főkefe optimális tisztítási eredményt biztosít a legtöbb felületen, mint például csempe, laminált padló, fapadló, PVC, linóleum vagy alacsony szálú szőnyegek. A kefe könnyen behelyezhető vagy eltávolítható. A kefe tisztítása és cseréje gyorsan és egyszerűen elvégezhető, amikor csak szükséges.