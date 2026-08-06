Brush
Az optimális tisztítási eredmény érdekében: kiváló minőségű főkefe az RCV 2 robotporszívóhoz.
A készlet tartalmaz egy főkefét az RCV 2 robotporszívóhoz. Ha a készüléket seprő üzemmódban üzemeltetik, a kiváló minőségű főkefe optimális tisztítási eredményt biztosít a legtöbb felületen, mint például csempe, laminált padló, fapadló, PVC, linóleum vagy alacsony szálú szőnyegek. A kefe könnyen behelyezhető vagy eltávolítható. A kefe tisztítása és cseréje gyorsan és egyszerűen elvégezhető, amikor csak szükséges.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Szín
|Fehér
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|169 x 43 x 43