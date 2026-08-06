Bútorkefe
A puha sörtékből készült bútorkefe eltávolítja a port a polcokról, lámpákról, érzékeny felületekről és elektromos eszközökről.
A bútorok, lámpák vagy elektromos eszközök által okozott por nyomokat vagy karcolásokat hagyhat maga után, ha nem megfelelő tisztítási módszereket használnak. Puha sörtékből készült bútorkefe segítségével alaposan és lágyan megtisztíthatja a különféle felületeket karcok nélkül. A puha bútorkefe kiegészítő tartozékként megvásárolható a VC 5 porszívóhoz, mely könnyen felhelyezhető a készülékre.
Jellemzők és előnyök
A Kärcher VC 5 kézi porszívóhoz használható
Egyszerű tárolás a készüléken
Puha sörték biztosítják a kíméletes tisztítást
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Szín
|fekete
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|117 x 41 x 71
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Bútor
- Kényes felületek