A bútorok, lámpák vagy elektromos eszközök által okozott por nyomokat vagy karcolásokat hagyhat maga után, ha nem megfelelő tisztítási módszereket használnak. Puha sörtékből készült bútorkefe segítségével alaposan és lágyan megtisztíthatja a különféle felületeket karcok nélkül. A puha bútorkefe kiegészítő tartozékként megvásárolható a VC 5 porszívóhoz, mely könnyen felhelyezhető a készülékre.