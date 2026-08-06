Bútorkefe

A puha sörtékből készült bútorkefe eltávolítja a port a polcokról, lámpákról, érzékeny felületekről és elektromos eszközökről.

A bútorok, lámpák vagy elektromos eszközök által okozott por nyomokat vagy karcolásokat hagyhat maga után, ha nem megfelelő tisztítási módszereket használnak. Puha sörtékből készült bútorkefe segítségével alaposan és lágyan megtisztíthatja a különféle felületeket karcok nélkül. A puha bútorkefe kiegészítő tartozékként megvásárolható a VC 5 porszívóhoz, mely könnyen felhelyezhető a készülékre.

Jellemzők és előnyök
A Kärcher VC 5 kézi porszívóhoz használható
Egyszerű tárolás a készüléken
Puha sörték biztosítják a kíméletes tisztítást
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 1
Szín fekete
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 117 x 41 x 71
Alkalmazási területek
  • Bútor
  • Kényes felületek