Cinkbevonatú forgó tartó

Forgatható tartó automatikus tömlődob falra szereléséhez. A magasnyomású tömlő maximális hatósugarához és rugalmasságához. 120°-kal elforgatható. Horganyzott acél.

Forgatható tartó automatikus tömlődob falra szereléséhez. A magasnyomású tömlő maximális hatósugarához és rugalmasságához. 120°-kal elforgatható. Horganyzott acél. Alkalmas a 6.392-106-hoz.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolási súly (kg) 2
Kompatibilis készülékek