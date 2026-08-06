Classic padlótisztító készlet SC 1 készülékhez

A praktikus Comfort Floor Kit padlótisztító készlettel a kézi gőztisztító villámgyorsan átalakítható 2-az-1-ben gőzfelmosóvá.

A kézi gőztisztítóból a 2-az-1-ben gőzfelmosóig néhány másodperc alatt, a Comfort Floor Kit padlótisztító fej ezt lehetővé teszi. A Comfort padlótisztító fejet egyszerűen a kendővel és a csövekkel csatlakoztassa az SC 1 készülékhez és már kezdődhet is a kemény padló alapos tisztítása. A padlótisztító készletet az SC 1 Floor sztenderd verziója tartalmazza.

Jellemzők és előnyök
Biztonságos mechanizmus a törlőkendő rögzítéséhez
  • A tisztítókendő egyszerű rögzítése a padlótisztító fejen.
Innovatív lamellák a padlófej tisztítófelületén
  • Optimális eredmények a tisztítófej teljes felületén kiáramló gőz és a tisztítókendő hatékony használatának köszönhetően.
A COMFORT PADLÓKÉSZLET KÖNNYEDÉN CSATLAKOZTATHATÓ
  • A praktikus csatlakoztatásnak köszönhetően a padlótisztító fej gyorsan és könnyedén összeköthető a gőztisztító csövekkel.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,7
Csomagolási súly (kg) 0,9
Méretek (H × Sz × M) (mm) 247 x 50 x 568
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Kemény padlók
  • Csempék