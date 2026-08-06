A kézi gőztisztítóból a 2-az-1-ben gőzfelmosóig néhány másodperc alatt, a Comfort Floor Kit padlótisztító fej ezt lehetővé teszi. A Comfort padlótisztító fejet egyszerűen a kendővel és a csövekkel csatlakoztassa az SC 1 készülékhez és már kezdődhet is a kemény padló alapos tisztítása. A padlótisztító készletet az SC 1 Floor sztenderd verziója tartalmazza.