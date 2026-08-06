Classic padlótisztító készlet SC 1 készülékhez
A praktikus Comfort Floor Kit padlótisztító készlettel a kézi gőztisztító villámgyorsan átalakítható 2-az-1-ben gőzfelmosóvá.
A kézi gőztisztítóból a 2-az-1-ben gőzfelmosóig néhány másodperc alatt, a Comfort Floor Kit padlótisztító fej ezt lehetővé teszi. A Comfort padlótisztító fejet egyszerűen a kendővel és a csövekkel csatlakoztassa az SC 1 készülékhez és már kezdődhet is a kemény padló alapos tisztítása. A padlótisztító készletet az SC 1 Floor sztenderd verziója tartalmazza.
Jellemzők és előnyök
Biztonságos mechanizmus a törlőkendő rögzítéséhez
- A tisztítókendő egyszerű rögzítése a padlótisztító fejen.
Innovatív lamellák a padlófej tisztítófelületén
- Optimális eredmények a tisztítófej teljes felületén kiáramló gőz és a tisztítókendő hatékony használatának köszönhetően.
A COMFORT PADLÓKÉSZLET KÖNNYEDÉN CSATLAKOZTATHATÓ
- A praktikus csatlakoztatásnak köszönhetően a padlótisztító fej gyorsan és könnyedén összeköthető a gőztisztító csövekkel.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,7
|Csomagolási súly (kg)
|0,9
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|247 x 50 x 568
Alkalmazási területek
- Kemény padlók
- Csempék