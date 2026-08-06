Cloth set for flexible hand nozzle
A flexibilis kézi fúvóka prémium mikroszálas törlőkendői hatékonyan lazítanak és szívnak fel szennyeződéseket. A tépőzáras rendszer megkönnyíti a kendő cseréjét, érintkezés nélkül.
A készletben található két prémium mikroszálas kendő lehetővé teszi a fúvóka hatékony fellazítását és a makacs szennyeződések felszedését a fürdőszobákban és a konyhákban. Még a főzőlapok erős szennyeződései is könnyedén eltávolíthatók. A kényelmes és megbízható horgos-hurkos kialakítás biztonságosan rögzíti a kendőt a kézi fúvókához, és azt jelenti, hogy a kendő gyorsan cserélhető anélkül, hogy szennyeződéssel kellene érintkeznie.
Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű mikroszálas kendőA kendő speciális hurkos szerkezete különösen jó szennyeződésfelszívást és alapos tisztítási eredményt biztosít. Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
Kényelmes tépőzáras rendszerA kendő egyszerűen rányomva csatlakozik a kézi fúvókához. A kendő nem csúszik el tisztítás közben.
Szíj ruhávalRuhák cseréjekor ne érintkezzen szennyeződésekkel: egyszerűen fogja meg a ruha pántját, és húzza felfelé és elfelé a kézi fúvókát.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|170 x 65 x 10
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Mosdók
- Csempék
- Ablakok és üvegfelületek
- Zuhanykabinok/fürdőkádak
- Konyhai munkalapok
- Főzőlapok
- Sütő
- Kipufogó burkolatok