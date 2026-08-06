Cloth set for flexible hand nozzle

A flexibilis kézi fúvóka prémium mikroszálas törlőkendői hatékonyan lazítanak és szívnak fel szennyeződéseket. A tépőzáras rendszer megkönnyíti a kendő cseréjét, érintkezés nélkül.

A készletben található két prémium mikroszálas kendő lehetővé teszi a fúvóka hatékony fellazítását és a makacs szennyeződések felszedését a fürdőszobákban és a konyhákban. Még a főzőlapok erős szennyeződései is könnyedén eltávolíthatók. A kényelmes és megbízható horgos-hurkos kialakítás biztonságosan rögzíti a kendőt a kézi fúvókához, és azt jelenti, hogy a kendő gyorsan cserélhető anélkül, hogy szennyeződéssel kellene érintkeznie. 

Jellemzők és előnyök
Cloth set for flexible hand nozzle: Kiváló minőségű mikroszálas kendő
Kiváló minőségű mikroszálas kendő
A kendő speciális hurkos szerkezete különösen jó szennyeződésfelszívást és alapos tisztítási eredményt biztosít. Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
Cloth set for flexible hand nozzle: Kényelmes tépőzáras rendszer
Kényelmes tépőzáras rendszer
A kendő egyszerűen rányomva csatlakozik a kézi fúvókához. A kendő nem csúszik el tisztítás közben.
Cloth set for flexible hand nozzle: Szíj ruhával
Szíj ruhával
Ruhák cseréjekor ne érintkezzen szennyeződésekkel: egyszerűen fogja meg a ruha pántját, és húzza felfelé és elfelé a kézi fúvókát.
Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 170 x 65 x 10
Alkalmazási területek
  • Mosdók
  • Csempék
  • Ablakok és üvegfelületek
  • Zuhanykabinok/fürdőkádak
  • Konyhai munkalapok
  • Főzőlapok
  • Sütő
  • Kipufogó burkolatok