A készletben található két prémium mikroszálas kendő lehetővé teszi a fúvóka hatékony fellazítását és a makacs szennyeződések felszedését a fürdőszobákban és a konyhákban. Még a főzőlapok erős szennyeződései is könnyedén eltávolíthatók. A kényelmes és megbízható horgos-hurkos kialakítás biztonságosan rögzíti a kendőt a kézi fúvókához, és azt jelenti, hogy a kendő gyorsan cserélhető anélkül, hogy szennyeződéssel kellene érintkeznie.