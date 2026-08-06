CNS 18-30 láncfűrészlap

Tökéletesen kompatibilis a Kärcher CNS 18-30 akkumulátoros láncfűrészével: A láncfűrészlap rendkívül egyszerűen cserélhető, és segít a lehető legjobb vágási eredmények elérésében.

A CNS 18-30 láncfűrészlap ideális tartozék a CNS 18-30 akkumulátoros láncfűrészhez, és számos előnnyel jár. A láncfűrészlap gyorsan és egyszerűen cserélhető, és úgy tervezték, hogy rendkívül robusztus és hosszú élettartamú legyen. A lánccal együtt használva a vezetősín az alacsony visszarúgáshatásnak köszönhetően maximális biztonságot nyújt, így a felhasználók teljes biztonságban dolgozhatnak, valamint a lehető legjobb vágási teljesítményt nyújtja a legkülönbözőbb alkalmazásokban. A CNS 18-30 láncfűrészlap tökéletes választás mindenkinek, akinek megbízható és nagy teljesítményű Kärcher láncfűrészre van szüksége a kerti munkákhoz.

Jellemzők és előnyök
Prémium vezetősín
  • Az optimális vágási teljesítmény érdekében.
Szerszám nélküli fűrészlapcsere
  • Gyors és egyszerű fűrészlapcsere szerszámok nélkül.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Csomagolási súly (kg) 0,3
Méretek (H × Sz × M) (mm) 353 x 51
Alkalmazási területek
  • Fák
  • Ágak
  • Tűzifa