CNS 36-35 láncfűrészlap
Tökéletesen kompatibilis a Kärcher CNS 36-35 akkumulátoros láncfűrészével: A láncfűrészlap rendkívül egyszerűen cserélhető, és segít a lehető legjobb vágási eredmények elérésében.
A CNS 36-35 láncfűrészlap ideális tartozék a CNS 36-35 akkumulátoros láncfűrészhez, és számos előnnyel jár. Gyorsan és egyszerűen cserélhető, és úgy tervezték, hogy rendkívül robusztus és hosszú élettartamú legyen. A lánccal együtt használva a láncfűrészlap az alacsony visszarúgó hatásnak köszönhetően maximális biztonságot nyújt, így a felhasználók teljes biztonságban dolgozhatnak, valamint a lehető legjobb vágási teljesítményt nyújtja a legkülönbözőbb alkalmazásokban. A CNS 36-35 láncfűrészlap tökéletes választás mindazok számára, akiknek megbízható és nagy teljesítményű Kärcher láncfűrészre van szükségük a kerti munkákhoz.
Jellemzők és előnyök
Prémium vezetősín
- Az optimális vágási teljesítmény érdekében.
Szerszám nélküli fűrészlapcsere
- Gyors és egyszerű fűrészlapcsere szerszámok nélkül.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Csomagolási súly (kg)
|0,5
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|415 x 54
Alkalmazási területek
- Fák
- Ágak
- Tűzifa