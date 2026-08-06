CNS 36-35 láncfűrészlap

Tökéletesen kompatibilis a Kärcher CNS 36-35 akkumulátoros láncfűrészével: A láncfűrészlap rendkívül egyszerűen cserélhető, és segít a lehető legjobb vágási eredmények elérésében.

A CNS 36-35 láncfűrészlap ideális tartozék a CNS 36-35 akkumulátoros láncfűrészhez, és számos előnnyel jár. Gyorsan és egyszerűen cserélhető, és úgy tervezték, hogy rendkívül robusztus és hosszú élettartamú legyen. A lánccal együtt használva a láncfűrészlap az alacsony visszarúgó hatásnak köszönhetően maximális biztonságot nyújt, így a felhasználók teljes biztonságban dolgozhatnak, valamint a lehető legjobb vágási teljesítményt nyújtja a legkülönbözőbb alkalmazásokban. A CNS 36-35 láncfűrészlap tökéletes választás mindazok számára, akiknek megbízható és nagy teljesítményű Kärcher láncfűrészre van szükségük a kerti munkákhoz.

Jellemzők és előnyök
Prémium vezetősín
  • Az optimális vágási teljesítmény érdekében.
Szerszám nélküli fűrészlapcsere
  • Gyors és egyszerű fűrészlapcsere szerszámok nélkül.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Csomagolási súly (kg) 0,5
Méretek (H × Sz × M) (mm) 415 x 54
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Fák
  • Ágak
  • Tűzifa