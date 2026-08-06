CO2 tápvezeték hosszabbító, 5 m

5 m hosszúságú hosszabbítótömlő CO2-palackok vagy palackkötegek csatlakoztatására a beépített szárazjég-előállítással (liquid-to-pellet/L2P) rendelkező szárazjéges tisztítókhoz.

Hosszabbítótömlő liquid-to-pellet technológiával rendelkező szárazjéges tisztítókhoz melyek a folyékony CO2-ből szárazjeget állítanak elő azonnali felhasználásra. A Kärcher az 5 méteres hosszabbítót különösen az L2P gép használati hatókörének kiterjesztésére ajánlja CO2 palackkötegek alkalmazása esetén. A tömlő önálló CO2-palackok csatlakoztatására is alkalmas.

Specifikációk

Műszaki adatok

Súly (kg) 2
Csomagolási súly (kg) 3
Méretek (H × Sz × M) (mm) 5000 x 42 x 42
Kompatibilis készülékek