CO2 tápvezeték hosszabbító, 5 m
5 m hosszúságú hosszabbítótömlő CO2-palackok vagy palackkötegek csatlakoztatására a beépített szárazjég-előállítással (liquid-to-pellet/L2P) rendelkező szárazjéges tisztítókhoz.
Hosszabbítótömlő liquid-to-pellet technológiával rendelkező szárazjéges tisztítókhoz melyek a folyékony CO2-ből szárazjeget állítanak elő azonnali felhasználásra. A Kärcher az 5 méteres hosszabbítót különösen az L2P gép használati hatókörének kiterjesztésére ajánlja CO2 palackkötegek alkalmazása esetén. A tömlő önálló CO2-palackok csatlakoztatására is alkalmas.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Súly (kg)
|2
|Csomagolási súly (kg)
|3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|5000 x 42 x 42