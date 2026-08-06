Hosszabbítótömlő liquid-to-pellet technológiával rendelkező szárazjéges tisztítókhoz melyek a folyékony CO2-ből szárazjeget állítanak elő azonnali felhasználásra. A Kärcher az 5 méteres hosszabbítót különösen az L2P gép használati hatókörének kiterjesztésére ajánlja CO2 palackkötegek alkalmazása esetén. A tömlő önálló CO2-palackok csatlakoztatására is alkalmas.