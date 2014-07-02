Connection kit Basic
Csatlakozókészlet víztömlők kerti szivattyúkhoz, házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez való csatlakoztatáshoz. A tömlő és a szivattyú egyszerű csatakoztatásához és tökéletes összekötéséhez.
Alap csatlakoztató készlet 1/2"-víztömlők (13 mm) kerti szivattyúkhoz, házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez való csatlakoztatásához praktikus Klick-rendszerrel. A csatlakoztatókészlet minden, forgalomban kapható G1 csatlakozómenetes szivattyúhoz alkalmas (33,3 mm).
Jellemzők és előnyök
Csapcsatlakozóval
- A kapcsolódás szivattyúval való gyors összekötéséhez
Praktikus klick rendszer
- Megkönnyíti a tömlők összekötését a szivattyúval
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|sárga
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|79 x 42 x 42
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Kert öntözéshez esővíztárolókból, ciszternákból vagy kutakból.
- WC-k és mosógépek használati vízzel való ellátásához.