Connection kit Basic

Csatlakozókészlet víztömlők kerti szivattyúkhoz, házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez való csatlakoztatáshoz. A tömlő és a szivattyú egyszerű csatakoztatásához és tökéletes összekötéséhez.

Alap csatlakoztató készlet 1/2"-víztömlők (13 mm) kerti szivattyúkhoz, házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez való csatlakoztatásához praktikus Klick-rendszerrel. A csatlakoztatókészlet minden, forgalomban kapható G1 csatlakozómenetes szivattyúhoz alkalmas (33,3 mm).

Jellemzők és előnyök
Csapcsatlakozóval
  • A kapcsolódás szivattyúval való gyors összekötéséhez
Praktikus klick rendszer
  • Megkönnyíti a tömlők összekötését a szivattyúval
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín sárga
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 79 x 42 x 42
Alkalmazási területek
  • Kert öntözéshez esővíztárolókból, ciszternákból vagy kutakból.
  • WC-k és mosógépek használati vízzel való ellátásához.