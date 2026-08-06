Conversion kit heat exchanger L2P

Átalakító készlet a szabványos L2P jégtermelésének növelésére. Az átalakító készlet felszerelése után a gép kb. 50%-kal több szárazjég.

Átalakító készlet a szabványos L2P jégtermelésének növelésére. Az átalakító készlet felszerelése után a gép körülbelül 50 százalékkal több szárazjeget állít elő. Ez azt jelenti, hogy a szabványos L2P tisztítási teljesítménye körülbelül 50 százalékkal növelhető.

Specifikációk

Műszaki adatok

Súly (kg) 2
Csomagolási súly (kg) 3,6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 660 x 275 x 175
Kompatibilis készülékek