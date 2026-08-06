Conversion kit heat exchanger L2P
Átalakító készlet a szabványos L2P jégtermelésének növelésére. Az átalakító készlet felszerelése után a gép kb. 50%-kal több szárazjég.
Átalakító készlet a szabványos L2P jégtermelésének növelésére. Az átalakító készlet felszerelése után a gép körülbelül 50 százalékkal több szárazjeget állít elő. Ez azt jelenti, hogy a szabványos L2P tisztítási teljesítménye körülbelül 50 százalékkal növelhető.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Súly (kg)
|2
|Csomagolási súly (kg)
|3,6
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|660 x 275 x 175