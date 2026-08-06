Csap adapter

A csap adapterrel szívó- és kerti tömlők csatlakoztathatók a szivattyúk nyomó- és szívóoldalához. A PerfectConnect tömítési elv garantálja a megbízható tömítést.

A szívó- és kerti tömlőkhöz való PerfectConnect csapadapter rendkívül egyszerűvé teszi a szívótömlők és a szivattyú szívóoldalai, valamint a kerti tömlők és a szivattyú nyomóoldalai közötti vákuummentes csatlakozások létrehozását. A csapadapter ideális megoldás a G1 csatlakozómenettel (33,3 mm) és 3/4„ vagy 1” tömlőkkel rendelkező szivattyúkhoz. Azonnali használatra kész kerti szivattyúkhoz, elektronikus nyomásfokozó szivattyúkhoz és otthoni szivattyúkhoz. A kötőanyát és a tömlőbilincset a szállítás tartalmazza. A szivattyúk nagyon megbízhatóan tömítettek, és a BP tartozékok PerfectConnect tömítési elvének köszönhetően garantáltan problémamentesen működnek.

Jellemzők és előnyök
Csatlakozóelem
  • A TÖMLŐ SZIVATTYÚHOZ VALÓ VÁKUMÁLLÓ CSATLAKOZÁSÁHOZ.
Forgatható menet
  • A SZIVATTYÚ EGYSZERŰ CSATLAKOZÁSA A TÖMLŐHÖZ, KÜLÖNÖSEN AKKOR, HA A TÖMLŐ MÁR FEL LETT SZERELVE.
3/4"- és 1"-os tömlőkhöz
  • A SZIVATTYÚ CSATLAKOZÁSA A TÖMLŐHÖZ.
TÖMLŐBILINCCSEL
  • A SZIVATTYÚ CSATLAKOZÁSA A TÖMLŐHÖZ.
Specifikációk

Műszaki adatok

Menetméret G1
Szín fekete
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 45 x 80 x 45

Felszereltség

  • Kiegészítők a Kärcher PerfectConnect termékcsaládban
Alkalmazási területek
  • Vízkészletek felszívása pl. ciszternákból, esőgyűjtőkből, forrásokból stb.
  • Kert öntözéshez esővíztárolókból, ciszternákból vagy kutakból.
  • WC-k és mosógépek használati vízzel való ellátásához.