A szívó- és kerti tömlőkhöz való PerfectConnect csapadapter rendkívül egyszerűvé teszi a szívótömlők és a szivattyú szívóoldalai, valamint a kerti tömlők és a szivattyú nyomóoldalai közötti vákuummentes csatlakozások létrehozását. A csapadapter ideális megoldás a G1 csatlakozómenettel (33,3 mm) és 3/4„ vagy 1” tömlőkkel rendelkező szivattyúkhoz. Azonnali használatra kész kerti szivattyúkhoz, elektronikus nyomásfokozó szivattyúkhoz és otthoni szivattyúkhoz. A kötőanyát és a tömlőbilincset a szállítás tartalmazza. A szivattyúk nagyon megbízhatóan tömítettek, és a BP tartozékok PerfectConnect tömítési elvének köszönhetően garantáltan problémamentesen működnek.