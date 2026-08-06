Csap adapter
A csap adapterrel szívó- és kerti tömlők csatlakoztathatók a szivattyúk nyomó- és szívóoldalához. A PerfectConnect tömítési elv garantálja a megbízható tömítést.
A szívó- és kerti tömlőkhöz való PerfectConnect csapadapter rendkívül egyszerűvé teszi a szívótömlők és a szivattyú szívóoldalai, valamint a kerti tömlők és a szivattyú nyomóoldalai közötti vákuummentes csatlakozások létrehozását. A csapadapter ideális megoldás a G1 csatlakozómenettel (33,3 mm) és 3/4„ vagy 1” tömlőkkel rendelkező szivattyúkhoz. Azonnali használatra kész kerti szivattyúkhoz, elektronikus nyomásfokozó szivattyúkhoz és otthoni szivattyúkhoz. A kötőanyát és a tömlőbilincset a szállítás tartalmazza. A szivattyúk nagyon megbízhatóan tömítettek, és a BP tartozékok PerfectConnect tömítési elvének köszönhetően garantáltan problémamentesen működnek.
Jellemzők és előnyök
Csatlakozóelem
- A TÖMLŐ SZIVATTYÚHOZ VALÓ VÁKUMÁLLÓ CSATLAKOZÁSÁHOZ.
Forgatható menet
- A SZIVATTYÚ EGYSZERŰ CSATLAKOZÁSA A TÖMLŐHÖZ, KÜLÖNÖSEN AKKOR, HA A TÖMLŐ MÁR FEL LETT SZERELVE.
3/4"- és 1"-os tömlőkhöz
- A SZIVATTYÚ CSATLAKOZÁSA A TÖMLŐHÖZ.
TÖMLŐBILINCCSEL
- A SZIVATTYÚ CSATLAKOZÁSA A TÖMLŐHÖZ.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Menetméret
|G1
|Szín
|fekete
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|45 x 80 x 45
Felszereltség
- Kiegészítők a Kärcher PerfectConnect termékcsaládban
Alkalmazási területek
- Vízkészletek felszívása pl. ciszternákból, esőgyűjtőkből, forrásokból stb.
- Kert öntözéshez esővíztárolókból, ciszternákból vagy kutakból.
- WC-k és mosógépek használati vízzel való ellátásához.