Csatlakozó adapter

A csatlakozóadapter segítségével egy belső menetes szivattyú gyorsan és biztonságosan csatlakoztatható vízcsatlakozóhoz.

A csatlakozóadapter segítségével a belső menetes szivattyú gyorsan és biztonságosan csatlakoztatható egy belső menetes vízcsatlakozóhoz. Csatlakozómenet: G1 (33,3 mm) - G1 (33,3 mm).

Jellemzők és előnyök
Csatlakozó adapter
  • Belső menetes vízcsatlakozók gyors csatlakoztatása belső menetes szivattyúhoz
Optimalizált csatlakozómenet
  • Az adapter biztonságos leszigetelése pl. szigetelőszalag nélkül.
Szerszám nélkül is összeállítható
  • A csatlakoztatáshoz nem szükséges szerszám.
Specifikációk

Műszaki adatok

Méretek 1"-től 1"-ig
Menetméret G1
Átmérő 1″
Szín fekete
Méretek (H × Sz × M) (mm) 35 x 75 x 35

Felszereltség

  • Kiegészítők a Kärcher PerfectConnect termékcsaládban
Alkalmazási területek
  • Vízkészletek felszívása pl. ciszternákból, esőgyűjtőkből, forrásokból stb.
  • Kert öntözéshez esővíztárolókból, ciszternákból vagy kutakból.
  • WC-k és mosógépek használati vízzel való ellátásához.