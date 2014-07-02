Csatlakozó adapter
A csatlakozóadapter segítségével egy belső menetes szivattyú gyorsan és biztonságosan csatlakoztatható vízcsatlakozóhoz.
A csatlakozóadapter segítségével a belső menetes szivattyú gyorsan és biztonságosan csatlakoztatható egy belső menetes vízcsatlakozóhoz. Csatlakozómenet: G1 (33,3 mm) - G1 (33,3 mm).
Jellemzők és előnyök
Csatlakozó adapter
- Belső menetes vízcsatlakozók gyors csatlakoztatása belső menetes szivattyúhoz
Optimalizált csatlakozómenet
- Az adapter biztonságos leszigetelése pl. szigetelőszalag nélkül.
Szerszám nélkül is összeállítható
- A csatlakoztatáshoz nem szükséges szerszám.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Méretek
|1"-től 1"-ig
|Menetméret
|G1
|Átmérő
|1″
|Szín
|fekete
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|35 x 75 x 35
Felszereltség
- Kiegészítők a Kärcher PerfectConnect termékcsaládban
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Vízkészletek felszívása pl. ciszternákból, esőgyűjtőkből, forrásokból stb.
- Kert öntözéshez esővíztárolókból, ciszternákból vagy kutakból.
- WC-k és mosógépek használati vízzel való ellátásához.