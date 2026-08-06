A csatlakozóadapter segítségével a belső menetes szivattyú gyorsan és biztonságosan csatlakoztatható egy belső menetes vízcsatlakozóhoz – akár szívó, akár nyomóoldali oldalon. Ideális G1 (33,3 mm) - G1 (33,3 mm) csatlakozómenetekhez. Az adapter egyik oldalán szabványos G1-es menet található axiális tömítéssel (a terméken [2] sorozatszám); a másik oldalon egy szabványos G1-es menet található radiális tömítéssel (a terméken [1] sorozatszám). A BP tartozékok radiális PerfectConnect tömítési elve kivételesen egyszerű összeszerelést és rendkívül megbízható tömítést tesz lehetővé, amely garantálja a szivattyú problémamentes működését. Ily módon más gyártók tartozékai, valamint régebbi Kärcher tartozékok (sorozatszám [2]) csatlakoztathatók a Kärcher szivattyúkhoz radiális tömítési elvvel (sorozatszám [1]). Ezenkívül a Kärcher PerfectConnect termékcsaládjának radiális tömítőtartozékai (sorozatszám [1]) minden hagyományos axiális tömítőszivattyúhoz csatlakoztathatók (sorozatszám [2]).