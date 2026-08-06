Csatlakozó adapter G1
A PerfectConnect csatlakozóadapter (axiális/radiális) a G1 belső menetes Kärcher szivattyúkat más gyártók vízcsatlakozásaihoz és tartozékaihoz, valamint régebbi Kärcher tartozékokhoz köti.
A csatlakozóadapter segítségével a belső menetes szivattyú gyorsan és biztonságosan csatlakoztatható egy belső menetes vízcsatlakozóhoz – akár szívó, akár nyomóoldali oldalon. Ideális G1 (33,3 mm) - G1 (33,3 mm) csatlakozómenetekhez. Az adapter egyik oldalán szabványos G1-es menet található axiális tömítéssel (a terméken [2] sorozatszám); a másik oldalon egy szabványos G1-es menet található radiális tömítéssel (a terméken [1] sorozatszám). A BP tartozékok radiális PerfectConnect tömítési elve kivételesen egyszerű összeszerelést és rendkívül megbízható tömítést tesz lehetővé, amely garantálja a szivattyú problémamentes működését. Ily módon más gyártók tartozékai, valamint régebbi Kärcher tartozékok (sorozatszám [2]) csatlakoztathatók a Kärcher szivattyúkhoz radiális tömítési elvvel (sorozatszám [1]). Ezenkívül a Kärcher PerfectConnect termékcsaládjának radiális tömítőtartozékai (sorozatszám [1]) minden hagyományos axiális tömítőszivattyúhoz csatlakoztathatók (sorozatszám [2]).
Jellemzők és előnyök
CSATLAKOZÓ ADAPTER
- Belső menetes vízcsatlakozók gyors csatlakoztatása belső menetes szivattyúhoz
Optimalizált csatlakozómenet
- Az adapter biztonságos leszigetelése pl. szigetelőszalag nélkül.
Szerszám nélkül összeszerelés
- A csatlakoztatáshoz nem szükséges szerszám.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Menetméret
|G1
|Szín
|fekete
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|36 x 72 x 36
Felszereltség
- Kiegészítők a Kärcher PerfectConnect termékcsaládban
Alkalmazási területek
- Vízkészletek felszívása pl. ciszternákból, esőgyűjtőkből, forrásokból stb.
- Kert öntözéshez esővíztárolókból, ciszternákból vagy kutakból.
- WC-k és mosógépek használati vízzel való ellátásához.