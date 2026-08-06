Csatlakozó csonk

Magasnyomású fúvókák és tartozékok közvetlenül a pisztolyra történő (csavarozható fúvóka) csatlakoztatására. Nem kompatibilis a 3 állású fúvókákkal.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csatlakozómenet EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 0,3
Kompatibilis készülékek
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