Csatlakozó készlet
Csatlakozótömlő az elektronikus nyomásfokozó szivattyúk vagy házi szivattyúk és merev csővezetékrendszerek között: A házcsatlakozási készlet csővezetékekhez (G3 / 4), tartozékkal együtt. PerfectConnect tömítés lehetőségével.
Az 1,5 m-es zajcsökkentő PrimoFlex® prémium tömlőt, amelynek átmérője 1/2 ", használják összekötő tömlőként az elektronikus nyomásfokozó szivattyúk vagy a házi szivattyúk és a merev G3 / 4 csővezetékek között. A tömlő használata kevesebb rezgést eredményez. Ez viszont jelentős hangcsökkentéshez vezet. A készlet tartalmaz egy 3/4 "-es csatlakozóegységet a háztartási vízvezetékekhez és egy G1-es csatlakozóelemet, amelyet a szivattyúra kell telepíteni. A BP kiegészítők radiális PerfectConnect tömítésének elve azt jelenti, hogy rendkívül egyszerűen összeállíthatók és rendkívül megbízható tömítést kínálnak a szivattyúk problémamentes működésének biztosítása érdekében.
Jellemzők és előnyök
Rugalmas tömlő
- Így kevesebb a vibráció és a merev csővezeték felé csökken a zajátadás.
Összekötő tömlő merev csővezetékekhez
- A házi vízellátó szivattyúkhoz való összekötéshez. Legtöbbször a csővezetékrendszerek nem elegendőek a szivattyú telepítési helyének eléréséhez. Azt ajánljuk, hogy a szivattyút rugalmas tömlővel kösse össze a csővezetékkel.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,3
|Csomagolási súly (kg)
|0,4
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|219 x 59 x 246
Felszereltség
- Kiegészítők a Kärcher PerfectConnect termékcsaládban
Alkalmazási területek
- Kert öntözéshez esővíztárolókból, ciszternákból vagy kutakból.