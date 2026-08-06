Az 1,5 m-es zajcsökkentő PrimoFlex® prémium tömlőt, amelynek átmérője 1/2 ", használják összekötő tömlőként az elektronikus nyomásfokozó szivattyúk vagy a házi szivattyúk és a merev G3 / 4 csővezetékek között. A tömlő használata kevesebb rezgést eredményez. Ez viszont jelentős hangcsökkentéshez vezet. A készlet tartalmaz egy 3/4 "-es csatlakozóegységet a háztartási vízvezetékekhez és egy G1-es csatlakozóelemet, amelyet a szivattyúra kell telepíteni. A BP kiegészítők radiális PerfectConnect tömítésének elve azt jelenti, hogy rendkívül egyszerűen összeállíthatók és rendkívül megbízható tömítést kínálnak a szivattyúk problémamentes működésének biztosítása érdekében.