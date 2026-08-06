Csatlakozó készlet

Csatlakozótömlő az elektronikus nyomásfokozó szivattyúk vagy házi szivattyúk és merev csővezetékrendszerek között: A házcsatlakozási készlet csővezetékekhez (G3 / 4), tartozékkal együtt. PerfectConnect tömítés lehetőségével.

Az 1,5 m-es zajcsökkentő PrimoFlex® prémium tömlőt, amelynek átmérője 1/2 ", használják összekötő tömlőként az elektronikus nyomásfokozó szivattyúk vagy a házi szivattyúk és a merev G3 / 4 csővezetékek között. A tömlő használata kevesebb rezgést eredményez. Ez viszont jelentős hangcsökkentéshez vezet. A készlet tartalmaz egy 3/4 "-es csatlakozóegységet a háztartási vízvezetékekhez és egy G1-es csatlakozóelemet, amelyet a szivattyúra kell telepíteni. A BP kiegészítők radiális PerfectConnect tömítésének elve azt jelenti, hogy rendkívül egyszerűen összeállíthatók és rendkívül megbízható tömítést kínálnak a szivattyúk problémamentes működésének biztosítása érdekében.

Jellemzők és előnyök
Rugalmas tömlő
  • Így kevesebb a vibráció és a merev csővezeték felé csökken a zajátadás.
Összekötő tömlő merev csővezetékekhez
  • A házi vízellátó szivattyúkhoz való összekötéshez. Legtöbbször a csővezetékrendszerek nem elegendőek a szivattyú telepítési helyének eléréséhez. Azt ajánljuk, hogy a szivattyút rugalmas tömlővel kösse össze a csővezetékkel.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,3
Csomagolási súly (kg) 0,4
Méretek (H × Sz × M) (mm) 219 x 59 x 246

Felszereltség

  • Kiegészítők a Kärcher PerfectConnect termékcsaládban
Alkalmazási területek
  • Kert öntözéshez esővíztárolókból, ciszternákból vagy kutakból.