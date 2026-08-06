A csatlakozóelem felhasználható szivattyúk (vákumbiztos csatlakozás) csatlakoztatására a szívó oldalon a nem menetes 1 "-es PE csővezetékekhez - ideális alternatív vízforrásokból, például tartályokból vagy kutakból származó víz felszívására, mosógéphez, toalett öblítéshez vagy a kert öntözéséhez. A G1 külső menettel összekapcsolhatók a kereskedelemben kapható szívókészletek, amelyek G1 csatlakozó menettel rendelkeznek. A BP kiegészítők radiális PerfectConnect tömítésének elve azt jelenti, hogy rendkívül egyszerűen összeállíthatók és rendkívül megbízható tömítést kínálnak a szivattyúk problémamentes működésének biztosítása érdekében.