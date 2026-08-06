Csatlakozóelem

Csatlakozóelem a szivattyú vákummentes csatlakozásához a nem menetes szívóvezetékek szívóoldalán (kompatibilis az 1 "-es PE csőátmérővel). A PerfectConnect tömítési elvvel működik.

A csatlakozóelem felhasználható szivattyúk (vákumbiztos csatlakozás) csatlakoztatására a szívó oldalon a nem menetes 1 "-es PE csővezetékekhez - ideális alternatív vízforrásokból, például tartályokból vagy kutakból származó víz felszívására, mosógéphez, toalett öblítéshez vagy a kert öntözéséhez. A G1 külső menettel összekapcsolhatók a kereskedelemben kapható szívókészletek, amelyek G1 csatlakozó menettel rendelkeznek. A BP kiegészítők radiális PerfectConnect tömítésének elve azt jelenti, hogy rendkívül egyszerűen összeállíthatók és rendkívül megbízható tömítést kínálnak a szivattyúk problémamentes működésének biztosítása érdekében.

Jellemzők és előnyök
CSATLAKOZTATÓ DARAB A NEM-MENETES 1" SZÍVÓ CSŐVEZETÉKHEZ
  • A SZIVATTYÚ SZERSZÁMMENTES CSATLAKOZTATHATÓSÁGA AZ 1"CSŐVEZETÉKHEZ.
Specifikációk

Műszaki adatok

Menetméret G1
Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 54 x 72 x 54

Felszereltség

  • Kiegészítők a Kärcher PerfectConnect termékcsaládban
Alkalmazási területek
  • Vízkészletek felszívása pl. ciszternákból, esőgyűjtőkből, forrásokból stb.