Csatlakozóelem
Csatlakozóelem a szivattyú vákummentes csatlakozásához a nem menetes szívóvezetékek szívóoldalán (kompatibilis az 1 "-es PE csőátmérővel). A PerfectConnect tömítési elvvel működik.
A csatlakozóelem felhasználható szivattyúk (vákumbiztos csatlakozás) csatlakoztatására a szívó oldalon a nem menetes 1 "-es PE csővezetékekhez - ideális alternatív vízforrásokból, például tartályokból vagy kutakból származó víz felszívására, mosógéphez, toalett öblítéshez vagy a kert öntözéséhez. A G1 külső menettel összekapcsolhatók a kereskedelemben kapható szívókészletek, amelyek G1 csatlakozó menettel rendelkeznek. A BP kiegészítők radiális PerfectConnect tömítésének elve azt jelenti, hogy rendkívül egyszerűen összeállíthatók és rendkívül megbízható tömítést kínálnak a szivattyúk problémamentes működésének biztosítása érdekében.
Jellemzők és előnyök
CSATLAKOZTATÓ DARAB A NEM-MENETES 1" SZÍVÓ CSŐVEZETÉKHEZ
- A SZIVATTYÚ SZERSZÁMMENTES CSATLAKOZTATHATÓSÁGA AZ 1"CSŐVEZETÉKHEZ.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Menetméret
|G1
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|54 x 72 x 54
Felszereltség
- Kiegészítők a Kärcher PerfectConnect termékcsaládban
Alkalmazási területek
- Vízkészletek felszívása pl. ciszternákból, esőgyűjtőkből, forrásokból stb.