Csatlakozókészlet Premium

Csatlakozókészlet víztömlők kerti szivattyúkhoz, házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez való csatlakoztatáshoz. A tömlő és a szivattyú egyszerű csatakoztatásához és tökéletes összekötéséhez.

Premium csatlakoztató készlet 3/4"-víztömlők (19 mm) kerti szivattyúkhoz, házi vízautomatákhoz és házi vízművekhez való csatlakoztatásához praktikus Klick-rendszerrel. A csatlakoztatókészlet gondoskodik a megnövekedett vízátfolyásról és minden, forgalomban kapható, G1 csatlakozómenetes szivattyúhoz alkalmas (33,3 mm).

Jellemzők és előnyök
Nagy átmérő
  • A megnövekedett vízátfolyáshoz
Csapcsatlakozóval
  • A csatlakozó és a szivattyú gyors összekapcsolásához
Praktikus klick rendszer
  • Megkönnyíti a tömlők összekötését a szivattyúval
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín sárga
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 84 x 59 x 59
Alkalmazási területek
  • Kert öntözéshez esővíztárolókból, ciszternákból vagy kutakból.
  • WC-k és mosógépek használati vízzel való ellátásához.