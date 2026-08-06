Csatornatisztító szórószár

A szórószár az ereszcsatorna-rendszer tisztítására szolgál. A szórószár formájával és a speciális fúvókával a tisztítás a védőrács levétele nélkül kivitelezhető.

Specifikációk

Műszaki adatok

Hossz (mm) 960
Csatlakozómenet EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 0,9
Kompatibilis készülékek
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