Csereakkumulátor a WV 5 készülékhez

Vég nélküli tisztítás: a WV5 és WVP akkumulátoros ablaktisztító csereakkumulátora ezt lehetővé teszi.

Köszönhetően az opcióként kapható csereakkumulátornak az új WV 5 és WVP készülékkel vég nélkül tisztíthat, nem kell megszakítania a munkát. A behelyezett akkumulátort egy kattintással egyszerűen vegye ki a készülékből és a másik akkumulátort éppilyen egyszerűen helyezze be. És már folytathatja is....

Jellemzők és előnyök
Végtelen tisztításhoz
Tisztítás a munka megszakítása nélkül
Egyszerű és gyors akkumulátorcsere egy mozdulattal
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 1
Akkumulátor típusa Lítium-ion pótakkumulátor
Szín szürke
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 57 x 81 x 28