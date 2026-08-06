Csereakkumulátor a WV 5 készülékhez
Vég nélküli tisztítás: a WV5 és WVP akkumulátoros ablaktisztító csereakkumulátora ezt lehetővé teszi.
Köszönhetően az opcióként kapható csereakkumulátornak az új WV 5 és WVP készülékkel vég nélkül tisztíthat, nem kell megszakítania a munkát. A behelyezett akkumulátort egy kattintással egyszerűen vegye ki a készülékből és a másik akkumulátort éppilyen egyszerűen helyezze be. És már folytathatja is....
Jellemzők és előnyök
Végtelen tisztításhoz
Tisztítás a munka megszakítása nélkül
Egyszerű és gyors akkumulátorcsere egy mozdulattal
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion pótakkumulátor
|Szín
|szürke
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|57 x 81 x 28