Köszönhetően az opcióként kapható csereakkumulátornak az új WV 5 és WVP készülékkel vég nélkül tisztíthat, nem kell megszakítania a munkát. A behelyezett akkumulátort egy kattintással egyszerűen vegye ki a készülékből és a másik akkumulátort éppilyen egyszerűen helyezze be. És már folytathatja is....