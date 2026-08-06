Csőtisztító fúvóka 040

Az előre irányuló forgó pontsugár feloldja a legmakacsabb szennyeződéseket. A három, hátrafelé irányuló sugár gondoskodik a megfelelő előremenetelről, valamint a kényelmes kezelésről.

Az innovatív és nagy teljesítőképességű csőtisztító szennymaró (Ø 30 mm) egyesíti egy szennymaró előnyeit a csőtisztító fúvóka tulajdonságaival. A rotorfúvóka forgó pontsugara előre irányul és még a legmakacsabb szennyeződéseket is felszámolja. A három, 30°-ben hátra irányuló sugár gondoskodik a megfelelő előrehaladásról és kényelmes kezelést biztosít.

Specifikációk

Műszaki adatok

Átmérő (mm) 30
Fúvókaméret ( ) 40
Menet R 1/8"
Csomagolási súly (kg) 0,1

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