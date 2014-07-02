Csőtisztító fúvóka 060

Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. 3x30°-ban hátrafelé irányuló, Ø 16 mm

Csőtisztító fúvóka belső menettel, 16 mm-es átmérővel. Különböző sugárirányokkal az eldugult lefolyók és csövek környezetbarát tisztításához.4-ből 3 sugár 30°-os szögben hátrafelé irányított, 1 előrefelé. Ez teszi lehetővé a fúvóka és a tömlő mozgását a csövekben. Csőtisztító fúvóka R 1/8" kapcsolattal a csőtisztító tömlőhöz való csatlakozáshoz.

Specifikációk

Műszaki adatok

Átmérő (mm) 16
Fúvókaméret ( ) 60
Menet R 1/8"
Kompatibilis készülékek