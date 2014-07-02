Csőtisztító fúvóka belső menettel, 16 mm-es átmérővel. Különböző sugárirányokkal az eldugult lefolyók és csövek környezetbarát tisztításához. 3 darab 30°-os szögben hátrafelé irányított sugár teszi lehetővé a fúvóka és a tömlő szabad mozgását a csövekben.Csőtisztító fúvóka R 1/8" kapcsolattal a csőtisztító tömlőhöz való csatlakozáshoz.