Csőtisztító fúvóka 065
Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. 3x30°-ban hátrafelé irányuló, Ø 16 mm
Csőtisztító fúvóka belső menettel, 16 mm-es átmérővel. Különböző sugárirányokkal az eldugult lefolyók és csövek környezetbarát tisztításához.4-ből 3 sugár 30°-os szögben hátrafelé irányított, 1 előrefelé. Ez teszi lehetővé a fúvóka és a tömlő mozgását a csövekben. Csőtisztító fúvóka R 1/8" kapcsolattal a csőtisztító tömlőhöz való csatlakozáshoz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átmérő (mm)
|16
|Fúvókaméret ( )
|65
|Menet
|R 1/8"