Csőtisztító fúvóka 070
Belső menettel, különböző sugáriránnyal eldugult lefolyók, csövek tiszta, környezetbarát tisztításához. A fúvóka a tömlővel együtt a csőbe húzza magát. 3x30°-ban hátrafelé irányuló, Ø 16 mm
Csőtisztító fúvóka belső menettel, 30 mm-es átmérővel. Különböző sugárirányokkal az eldugult lefolyók és csövek környezetbarát tisztításához. 3 darab 30°-os szögben hátrafelé irányított sugár teszi lehetővé a fúvóka és a tömlő szabad mozgását a csövekben.Csőtisztító fúvóka R 1/8" kapcsolattal a csőtisztító tömlőhöz való csatlakozáshoz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átmérő (mm)
|30
|Fúvókaméret ( )
|70
|Menet
|R 1/8"
|Csomagolási súly (kg)
|0,1