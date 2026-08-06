Az innovatív és nagy teljesítőképességű csőtisztító szennymaró (Ø 21 mm) egyesíti egy szennymaró előnyeit a csőtisztító fúvóka tulajdonságaival. A rotorfúvóka forgó pontsugara előre irányul és még a legmakacsabb szennyeződéseket is felszámolja. A három, 30°-ben hátra irányuló sugár gondoskodik a megfelelő előrehaladásról és kényelmes kezelést biztosít.