Csőtisztító fúvóka 090
Az előre irányuló forgó pontsugár feloldja a legmakacsabb szennyeződéseket. A három, hátrafelé irányuló sugár gondoskodik a megfelelő előremenetelről, valamint a kényelmes kezelésről.
Az innovatív és nagy teljesítőképességű csőtisztító szennymaró (Ø 30 mm) egyesíti egy szennymaró előnyeit a csőtisztító fúvóka tulajdonságaival. A rotorfúvóka forgó pontsugara előre irányul és még a legmakacsabb szennyeződéseket is felszámolja. A három, 30°-ben hátra irányuló sugár gondoskodik a megfelelő előrehaladásról és kényelmes kezelést biztosít.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átmérő (mm)
|30
|Fúvókaméret ( )
|90
|Menet
|R 1/8"
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
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