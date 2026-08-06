Csőtisztító tömlő, 10 m

10 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. ( Fúvóka menetcsatlakozási mérete R 1/8 ) Max: 140 bar

10 méteres rugalmas magasnyomású tömlő (DN 6) csőtisztításhoz. (Fúvóka menetcsatlakozási mérete R 1/8).

Specifikációk

Műszaki adatok

Max. nyomás (bar) 140
Csatlakozómenet EASY!Lock
Hossz (m) 10
Csomagolási súly (kg) 1,1
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