Csőtisztító tömlő, 20 m
20 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. ( Fúvóka menetcsatlakozási mérete R 1/8 ) Max: 120 bar
20 méteres rugalmas magasnyomású tömlő (DN 6) csőtisztításhoz. (Fúvóka menetcsatlakozási mérete R 1/8).
Jellemzők és előnyök
Különösen rugalmas magasnyomású PVC tömlő
- Minimális súly és optimális kezelés
- Nyomás max. 120 bar
Csatlakozás: 1/8"
- Kompatibilis a csőtisztító fúvókákkal.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Max. nyomás (bar)
|140
|Csatlakozómenet
|M22 x 1,5
|Hossz (m)
|20
|Csomagolási súly (kg)
|1,7
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.