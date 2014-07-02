Csőtisztító tömlő, 20 m

20 méteres csőtisztító tömlő különösen rugalmas magasnyomású tömlőből csövek belső tisztításához. ( Fúvóka menetcsatlakozási mérete R 1/8 ) Max: 250 bar

20 méteres rugalmas magasnyomású tömlő (DN 6) csőtisztításhoz 220 bar nyomásig. (Fúvóka menetcsatlakozási mérete R 1/8).

Jellemzők és előnyök
Különösen rugalmas magasnyomású tömlő külső gumiborítással és acélszövettel
  • Ideális kezelhetőség csőtisztításnál, szűk helyek is elérhető vele.
  • Nagyfokú kopásállóság és hosszú élettartam.
  • Nyomás max. 250 bar
Csatlakozás: 1/8"
  • Kompatibilis a csőtisztító fúvókákkal.
Specifikációk

Műszaki adatok

Max. nyomás (bar) 250
Csatlakozómenet M22 x 1,5
Hossz (m) 20
Csomagolási súly (kg) 3
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