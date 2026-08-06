Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 20 m
Különösen rugalmas magasnyomású tömlő a csőhálózat belső tisztítására ( a fúvóka menetcsatlakozási mérete: R 1/8) Max: 140 bar
20 méteres rugalmas magasnyomású tömlő (DN 6) csőtisztításhoz. (Fúvóka menetcsatlakozási mérete R 1/8).
Jellemzők és előnyök
Különösen rugalmas magasnyomású PVC tömlő
- Minimális súly és optimális kezelés
- Nyomás max. 120 bar
Csatlakozás: 1/8"
- Kompatibilis a csőtisztító fúvókákkal.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Max. nyomás (bar)
|140
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Hossz (m)
|20
|Csomagolási súly (kg)
|1,7
Kompatibilis készülékek
- HD 13/18-4St
- HD 17/12-4 St H
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/13 P Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage-Mobil
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M ST
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 MXA Car
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M ST
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M ST
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/20 G
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
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