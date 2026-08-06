Csőtisztító tömlő, névl.m 6, 20 m

Különösen rugalmas magasnyomású tömlő a csőhálózat belső tisztítására ( a fúvóka menetcsatlakozási mérete: R 1/8) Max: 140 bar

20 méteres rugalmas magasnyomású tömlő (DN 6) csőtisztításhoz. (Fúvóka menetcsatlakozási mérete R 1/8).

Jellemzők és előnyök
Különösen rugalmas magasnyomású PVC tömlő
  • Minimális súly és optimális kezelés
  • Nyomás max. 120 bar
Csatlakozás: 1/8"
  • Kompatibilis a csőtisztító fúvókákkal.
Specifikációk

Műszaki adatok

Max. nyomás (bar) 140
Csatlakozómenet EASY!Lock
Hossz (m) 20
Csomagolási súly (kg) 1,7
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