Azonnal csatlakoztatható, vákumbiztos spiráltömlő 3/4" átmérővel és 0,6 m hosszúsággal általános használatra. A házi vízautomaták és magas nyomású szivattyúk szivattyúoldali csatlakoztatására alkalmas. A szívótömlő mindkét oldalon 1" csatlakozómenettel (33,3mm) van felszerelve. Nagyfokú rugalmassága jelentős zajcsökkentéshez vezet állandó beszerelésnél. Figyelem! A szívótömlőt tilos nyomástömlőként alkalmazni.