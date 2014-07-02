Csővezetékhez való szívótömlő, 0,6 m
Azonnal csatlakoztatható, vákumbiztos szívótömlő szivattyúkhoz, kutakhoz vagy csővezetékekhez való csatlakoztatásához a szívóoldalon. Magas nyomású szivattyúkhoz házi használatra.
Azonnal csatlakoztatható, vákumbiztos spiráltömlő 3/4" átmérővel és 0,6 m hosszúsággal általános használatra. A házi vízautomaták és magas nyomású szivattyúk szivattyúoldali csatlakoztatására alkalmas. A szívótömlő mindkét oldalon 1" csatlakozómenettel (33,3mm) van felszerelve. Nagyfokú rugalmassága jelentős zajcsökkentéshez vezet állandó beszerelésnél. Figyelem! A szívótömlőt tilos nyomástömlőként alkalmazni.
Jellemzők és előnyök
A szivattyú vákuumálló csatlakoztatásához kutakhoz és csővezetékekhez
- Házi vízellátószivattyú csatlakoztatásánál ez a tömlő rugalmas összekötésként a szívóoldalon alkalmazható, azért hogy a szivattyú és a csővezeték között olyan kapcsolat jöhessen létre, amelyik nem közvetíti a zajokat.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Hossz (m)
|0,6
|Átmérő
|3/4″
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|600 x 50 x 50
Alkalmazási területek
- Vízkészletek felszívása pl. ciszternákból, esőgyűjtőkből, forrásokból stb.