Tiszta teljesítmény: Forgó vízáramával a DB 24 Dirt Blaster forgófúvóka különösen hatékonyan távolítja el a makacs szennyeződéseket, és ideális a rések, rések és egyéb szűk helyek tisztítására is. A Quick Connect adapter segítségével gyorsan és egyszerűen cserélhető más tartozékokra. A forgófúvóka kompatibilis a KHB sorozat összes kézi akkus közepes nyomású mosójával és az összes OC 6-18 Outdoor Cleaner modellel.