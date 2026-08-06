DB 24 Dirt blaster
A KHB közepes nyomású mosó és az OC 6-18 Outdoor Cleaner forgó fúvókája erőteljesen és hatékonyan távolítja el a makacs szennyeződéseket. Szűk helyek tisztítására is ideális.
Tiszta teljesítmény: Forgó vízáramával a DB 24 Dirt Blaster forgófúvóka különösen hatékonyan távolítja el a makacs szennyeződéseket, és ideális a rések, rések és egyéb szűk helyek tisztítására is. A Quick Connect adapter segítségével gyorsan és egyszerűen cserélhető más tartozékokra. A forgófúvóka kompatibilis a KHB sorozat összes kézi akkus közepes nyomású mosójával és az összes OC 6-18 Outdoor Cleaner modellel.
Jellemzők és előnyök
Forgó pontsugár
- Erősebb tisztítási teljesítmény makacs szennyeződéseknél vagy szűk helyeken, például réseken és réseken.
Quick Connect csatlakozó
- Egyszerűen és gyorsan cserélhető tartozékok.
Kompakt formatervezés
- EGYSZERŰ TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|106 x 42 x 44
Alkalmazási területek
- Erkély
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Dekorációs tárgyak (virágcserepek, stb.)
- Kerti szerszámok és eszközök
- Kerti játékok
- Kisállat kosarak és ágyak
- Hulladéktartályok
- Motorkerékpárok és robogók
- Felnik