DB 24 Dirt blaster

A KHB közepes nyomású mosó és az OC 6-18 Outdoor Cleaner forgó fúvókája erőteljesen és hatékonyan távolítja el a makacs szennyeződéseket. Szűk helyek tisztítására is ideális.

Tiszta teljesítmény: Forgó vízáramával a DB 24 Dirt Blaster forgófúvóka különösen hatékonyan távolítja el a makacs szennyeződéseket, és ideális a rések, rések és egyéb szűk helyek tisztítására is. A Quick Connect adapter segítségével gyorsan és egyszerűen cserélhető más tartozékokra. A forgófúvóka kompatibilis a KHB sorozat összes kézi akkus közepes nyomású mosójával és az összes OC 6-18 Outdoor Cleaner modellel.

Jellemzők és előnyök
Forgó pontsugár
  • Erősebb tisztítási teljesítmény makacs szennyeződéseknél vagy szűk helyeken, például réseken és réseken.
Quick Connect csatlakozó
  • Egyszerűen és gyorsan cserélhető tartozékok.
Kompakt formatervezés
  • EGYSZERŰ TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 106 x 42 x 44
Alkalmazási területek
  • Erkély
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • Dekorációs tárgyak (virágcserepek, stb.)
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Kerti játékok
  • Kisállat kosarak és ágyak
  • Hulladéktartályok
  • Motorkerékpárok és robogók
  • Felnik
Tartozékok