Detail brush

A mobil tisztításhoz való kisméretű és nagy teljesítményű, réskefe garantálja a szennyeződések célzott eltávolítását a nehezen hozzáférhető helyeken. Közvetlenül a magasnyomású mosó szórópisztolyára szerelhető.

A réskefe egyesíti a lapos vízsugár hatását és a sörték mechanikus tisztítóerejét a nehezen hozzáférhető és szögletes területek alapos tisztításához, például kerékpárokon. A szennyeződéseket fellazítja és közvetlenül lemossa. Mivel a víz csak akkor kerül felhasználásra, amikor a készüléken lévő kioldószerkezetet működtetik, a vízfogyasztás nagyon hatékonyan és egyedileg szabályozható. Így egyúttal az akkumulátor élettartama is kímélhető. A kefe közvetlenül a szórópisztolyra van felszerelve. A kefefej szükség esetén cserélhető. A réskefe kompatibilis az összes OC 3 mobil kültéri tisztítógéppel.

Jellemzők és előnyök
Detail brush: Finom, mégis hatékony, szűk részleteket megtisztító feke
Finom, mégis hatékony, szűk részleteket megtisztító feke
A szennyeződések alapos eltávolítása még a nehezen hozzáférhető területeken is.
Detail brush: Levehető kefefej
Levehető kefefej
Könnyű utólagos felszerelés a higénikus tisztításhoz bármikor.
Detail brush: A szórópisztolyra szerelhető
A szórópisztolyra szerelhető
Egykezes működtetés a nagyobb rugalmasság érdekében.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 200 x 35 x 48
Alkalmazási területek
  • Kerékpárok
  • Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
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