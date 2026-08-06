A réskefe egyesíti a lapos vízsugár hatását és a sörték mechanikus tisztítóerejét a nehezen hozzáférhető és szögletes területek alapos tisztításához, például kerékpárokon. A szennyeződéseket fellazítja és közvetlenül lemossa. Mivel a víz csak akkor kerül felhasználásra, amikor a készüléken lévő kioldószerkezetet működtetik, a vízfogyasztás nagyon hatékonyan és egyedileg szabályozható. Így egyúttal az akkumulátor élettartama is kímélhető. A kefe közvetlenül a szórópisztolyra van felszerelve. A kefefej szükség esetén cserélhető. A réskefe kompatibilis az összes OC 3 mobil kültéri tisztítógéppel.