Detail brush
A mobil tisztításhoz való kisméretű és nagy teljesítményű, réskefe garantálja a szennyeződések célzott eltávolítását a nehezen hozzáférhető helyeken. Közvetlenül a magasnyomású mosó szórópisztolyára szerelhető.
A réskefe egyesíti a lapos vízsugár hatását és a sörték mechanikus tisztítóerejét a nehezen hozzáférhető és szögletes területek alapos tisztításához, például kerékpárokon. A szennyeződéseket fellazítja és közvetlenül lemossa. Mivel a víz csak akkor kerül felhasználásra, amikor a készüléken lévő kioldószerkezetet működtetik, a vízfogyasztás nagyon hatékonyan és egyedileg szabályozható. Így egyúttal az akkumulátor élettartama is kímélhető. A kefe közvetlenül a szórópisztolyra van felszerelve. A kefefej szükség esetén cserélhető. A réskefe kompatibilis az összes OC 3 mobil kültéri tisztítógéppel.
Jellemzők és előnyök
Finom, mégis hatékony, szűk részleteket megtisztító fekeA szennyeződések alapos eltávolítása még a nehezen hozzáférhető területeken is.
Levehető kefefejKönnyű utólagos felszerelés a higénikus tisztításhoz bármikor.
A szórópisztolyra szerelhetőEgykezes működtetés a nagyobb rugalmasság érdekében.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|200 x 35 x 48
Alkalmazási területek
- Kerékpárok
- Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
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