Disc brush complete black D51, kemény, fekete, 510 mm
Kemény tárcsakefe (510 mm) fekete kivitelben strapabíró burkolatokhoz. Alaptisztításhoz és makacs szennyeződésekhez. 1,0 mm vastag, 41 mm hosszú Tynex sörtékkel.
A kemény tárcsakefe fekete kivitelben 510 mm átmérőjű. A Tynex sörték 1,0 mm vastagok és 41 mm hosszúak. A kefe kizárólag strapabíró burkolatokhoz való, és makacs szennyeződések eltávolításához, valamint alaptisztításhoz alkalmas.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Keménységi fokozat
|kemény
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Csomagolási súly (kg)
|4,9
Kompatibilis készülékek
- B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE
- B 260 R I Combo + D 100
- B 260 RI Bp+D100+DOSE
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah+D51
- B 50 W Bp Pack 80Ah+D51+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D51
- B 50 W Bp+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D51+Rinse+Autofill
- BD 50/50 C Bp CL 80 Ah+squeege850straigh
- BD 50/50 C Bp Classic
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 50/50 C Classic Bp Pack Li
- BD 50/55 C Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 C Classic Bp *EU
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 80Ah
- BD 50/55 W Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 W Classic Bp *EU
- BD 50/55 W Classic Pack 80Ah
- BD 50/60 C Classic Ep
- BD 50/70 R Classic
- BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 115Ah AGM
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- D 100 kefefej
- D51 kefefej
- Kefefej D 100 S
- Kefefej D 51
- Kefefej D 51 Ep
- Kefefej D 51 Ep 120V