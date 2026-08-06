Disc brush complete black D51, kemény, fekete, 510 mm

Kemény tárcsakefe (510 mm) fekete kivitelben strapabíró burkolatokhoz. Alaptisztításhoz és makacs szennyeződésekhez. 1,0 mm vastag, 41 mm hosszú Tynex sörtékkel.

A kemény tárcsakefe fekete kivitelben 510 mm átmérőjű. A Tynex sörték 1,0 mm vastagok és 41 mm hosszúak. A kefe kizárólag strapabíró burkolatokhoz való, és makacs szennyeződések eltávolításához, valamint alaptisztításhoz alkalmas.

Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Keménységi fokozat kemény
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Csomagolási súly (kg) 4,9