Dugós csatlakozó

Keményített rozsdamentes acél dugós csatlakozó gyorscsatlakozóhoz (2.115-000). EASY!Lock külső menettel.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csatlakozómenet EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 0,1
Kompatibilis készülékek
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