Dupla szórószár, 960 mm
Az üzemi nyomás fokozatmentes szabályozása közvetlenül a markolaton teljes vízmennyiség mellett. Különösen mezőgazdasági területen való használatra (pl. istállótakarítás).
960 mm-es duplaszár az üzemi nyomás markolaton való fokozatmentes szabályozásához teljes vízátfolyás mellett. Mezőgazdasági használathoz (pl. istállótakarításhoz).
Specifikációk
Műszaki adatok
|Max. üzemi nyomás (bar)
|310
|Hossz (mm)
|960
|Hőmérséklet (°C)
|max. 150
|Csatlakozómenet
|M22 x 1,5
|Csomagolási súly (kg)
|1,6
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