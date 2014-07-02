Dupla szórószár, 960 mm

Az üzemi nyomás fokozatmentes szabályozása közvetlenül a markolaton teljes vízmennyiség mellett. Különösen mezőgazdasági területen való használatra (pl. istállótakarítás).

960 mm-es duplaszár az üzemi nyomás markolaton való fokozatmentes szabályozásához teljes vízátfolyás mellett. Mezőgazdasági használathoz (pl. istállótakarításhoz).

Specifikációk

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 310
Hossz (mm) 960
Hőmérséklet (°C) max. 150
Csatlakozómenet M22 x 1,5
Csomagolási súly (kg) 1,6
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