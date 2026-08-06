Easy Foam habosító készlet
Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószerinjektor pontos adagolószeleppel (0-5%).
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Csomagolási súly (kg)
|0,5
Kompatibilis készülékek
Tartozékok
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