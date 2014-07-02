Easy Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval

Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószer-adagoló injektor precíz adagolószeleppel.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csatlakozómenet M22 x 1,5
Csomagolási súly (kg) 1,5
Tartozékok
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