Easy Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval
Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Tisztítószer-adagoló injektor precíz adagolószeleppel.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csatlakozómenet
|M22 x 1,5
|Csomagolási súly (kg)
|1,5
Tartozékok
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