Biztonságos, hosszú életű és nagyon kényelmes: az új EASY!Force magasnyomású pisztoly a robbanásveszélyes területeken való felhasználások során is kifogástalanul teljesít. Teljes mértékben kerámiából készült szelepe 5-ször hosszabb élettartamot biztosít a piacon kapható más magasnyomású pisztolyokhoz képest. Az EASY!Force magasnyomású pisztoly egyidejűleg fáradásmentes munkavégzést tesz lehetővé azáltal, hogy a magasnyomású sugár visszalökő erejét kihasználva nullára csökkenti a felhasználó által kifejtendő tartóerőt.