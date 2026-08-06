EASY!Force Ex pisztoly
Robbanásveszélyes helyekre engedélyezve, fáradságmentes munkára kifejlesztve: az EASY!Force magasnyomású pisztoly nullára csökkenti a tartóerőt a sugár visszalökő erejének kihasználásával.
Biztonságos, hosszú életű és nagyon kényelmes: az új EASY!Force magasnyomású pisztoly a robbanásveszélyes területeken való felhasználások során is kifogástalanul teljesít. Teljes mértékben kerámiából készült szelepe 5-ször hosszabb élettartamot biztosít a piacon kapható más magasnyomású pisztolyokhoz képest. Az EASY!Force magasnyomású pisztoly egyidejűleg fáradásmentes munkavégzést tesz lehetővé azáltal, hogy a magasnyomású sugár visszalökő erejét kihasználva nullára csökkenti a felhasználó által kifejtendő tartóerőt.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Hőmérséklet (°C)
|max. 155
|Max. nyomás (bar)
|300
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Csomagolási súly (kg)
|0,6