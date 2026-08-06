EASY!Force Food pisztoly

Tökéletes élelmiszeripari felhasználásra: a kerámiaszelepes EASY!Force magasnyomású pisztoly fáradásmentes munkavégzést biztosít, mivel a felhasználó gyakorlatilag alig fejt ki tartóerőt.

Az élelmiszeripari felhasználásra is engedélyezett EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszalökő erejét kihasználva szinte nullára csökkenti a felhasználó által kifejtendő tartóerőt. A szelep golyói és tömítőgyűrű-foglalata rendkívül masszív kerámiából készül, amely minden elképzelhető idegen szemcsének ellenáll. Így a teljes mértékben kerámiából készült szelep 5-ször hosszabb élettartamról gondoskodik, mint más magasnyomású pisztolyok.

Specifikációk

Műszaki adatok

Hőmérséklet (°C) max. 155
Max. nyomás (bar) 300
Csatlakozómenet EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 0,7