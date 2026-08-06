Az élelmiszeripari felhasználásra is engedélyezett EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszalökő erejét kihasználva szinte nullára csökkenti a felhasználó által kifejtendő tartóerőt. A szelep golyói és tömítőgyűrű-foglalata rendkívül masszív kerámiából készül, amely minden elképzelhető idegen szemcsének ellenáll. Így a teljes mértékben kerámiából készült szelep 5-ször hosszabb élettartamról gondoskodik, mint más magasnyomású pisztolyok.