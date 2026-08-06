EASY!Force Food pisztoly
Tökéletes élelmiszeripari felhasználásra: a kerámiaszelepes EASY!Force magasnyomású pisztoly fáradásmentes munkavégzést biztosít, mivel a felhasználó gyakorlatilag alig fejt ki tartóerőt.
Az élelmiszeripari felhasználásra is engedélyezett EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszalökő erejét kihasználva szinte nullára csökkenti a felhasználó által kifejtendő tartóerőt. A szelep golyói és tömítőgyűrű-foglalata rendkívül masszív kerámiából készül, amely minden elképzelhető idegen szemcsének ellenáll. Így a teljes mértékben kerámiából készült szelep 5-ször hosszabb élettartamról gondoskodik, mint más magasnyomású pisztolyok.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Hőmérséklet (°C)
|max. 155
|Max. nyomás (bar)
|300
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Csomagolási súly (kg)
|0,7