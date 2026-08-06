EASY!Lock csatlakozó

A magasnyomású alaptömlő és a tömlőhosszabbító összekötéséhez. Csatlakozási méretei: 2 x EASY!Lock, sárgaréz, gumirozott védelemmel.

Sárgaréz-duplacsatlakozó magasnyomású tömlők összekötéséhez és meghosszabbításához. Gumivédelemmel. Connector: 2 x EASY!Lock.

Specifikációk

Műszaki adatok

Hőmérséklet (°C) max. 155
Max. nyomás (bar) 300
Csatlakozómenet EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 0,2
Kompatibilis készülékek